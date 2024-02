Rykte: Call of Duty: Black Ops Gulf War blir open-world som Far Cry

HQ

Noe av det mest kritiserte ved Call of Duty: Modern Warfare III er historiekampanjen. De fleste av oppdragene er resirkulering av elementer og ideer fra andre spill i serien, og "Open Combat Missions" tar disse problemene enda lenger. Da er det forståelig at gamle fans har håpet 2024s spill går tilbake til tradisjonelle oppdrag når Treyarchs Call of Duty: Black Ops Gulf War lanseres til høsten, men det ser ikke ut til at vi kan glemme det.

Tom Hendersons svært pålitelige Insider Gaming hevder at Call of Duty: Black Ops Gulf War vil ha en ny open-world-aktig struktur der vi får velge hvilke oppdrag vi skal håndtere først og hvordan vi skal håndtere dem på et gigantisk kart som kanskje til og med inkluderer et fast travel-system. Tenk på det som noe som ligner på Ghost Recon: Breakpoint, Far Cry 5 eller Grand Theft Auto V.

Det er imidlertid noen gode nyheter for de av dere som virkelig ikke liker lyden av dette, for Call of Duty: Black Ops Gulf War skal ha blitt laget fra grunnen av med dette designet i tankene, så det vil ikke gjenbruke gamle konsepter og detaljer. Hendersons kilder hevder også at spillet vil ha noen mer tradisjonelle lineære oppdrag med ekstravagante forutbestemte hendelser, men de vet ikke hvor mange.

Det blir interessant å høre hvordan Xbox Game Studios, Treyarch, Raven og gjengen prøver å selge dette til fansen i sommer. Hva synes du om Call of Dutys nye retning?