Rykte: Call of Duty: Modern Warfare III er dårlig fordi det var forhastet og hadde for mange utviklere

Undertegnede har vært den utpekte anmelderen for de fleste Call of Duty-spillene de siste årene, og de av dere som har lest anmeldelsene mine har sikkert lagt merke til at jeg hadde begynt å bli lei. Det er en av grunnene til at jeg ikke ville anmelde Call of Duty: Modern Warfare III. Jeg hadde også hørt en del bekymringsfulle ting fra folk som jobber med spillet, så jeg ble ikke overrasket da Ben delte sine ganske negative tanker om kampanjen sist lørdag. Han var heller ikke alene. MWIII-kampanjen har blitt slaktet av stort sett alle som ikke er influencere som ønsker å holde seg på Activisions gode side. Hvordan kunne det gå så galt? Vel, det henger på en måte sammen med noe jeg har skrevet om tidligere

Bloombergs Jason Schreier har nemlig publisert en ny rapport som hevder at Activision planla at Call of Duty: Modern Warfare III skulle være et premiumspill hele tiden, men at mange av utviklerne lenge hadde inntrykk av at det skulle være DLC til fjorårets Call of Duty: Modern Warfare II. En av grunnene til dette er en av de mest åpenbare tingene ved dette spillet: Det ble laget på halvparten av tiden til andre Call of Duty-titler. Og ikke bare det.

De ledende utviklerne hos Sledgehammer fikk opprinnelig beskjed om å lage en mindre Modern Warfare-spinoff i Mexico, som ville være lettere å få ferdig i løpet av den kortere tidslinjen som ble tvunget på dem dem etter at Treyarch-spillet ble forsinket til 2024. Disse planene ble endret i løpet av fjorårets sommer, da Activision ombestemte seg og i stedet ba teamet om å lage en fullverdig oppfølger til MWII. Ganske anstrengende og frustrerende for et studio som også opplevde en forferdelig "crunch"-overtid under utviklingen av Call of Duty: Vanguard.

Noen av dere vil kanskje si at det ikke spiller noen rolle når så å si alle Activision-studioene er med på å lage hvert eneste Call of Duty-spill i disse dager. Det gjorde det faktisk enda verre. Mange av utviklerne Schreier snakket med sa at de måtte få godkjenning fra Infinity Ward før de kunne gjøre endringer og legge ting inn i spillet, noe som gjorde prosessen ineffektiv og frustrerende, ettersom det selvsagt verken var morsomt eller raskt å vente på tilbakemeldinger og noen ganger bli tvunget til å gjøre uønskede endringer.

Sledgehammers studiosjef, Aaron Halon, har åpenbart et annet syn på utviklingen av Call of Duty: Modern Warfare III i sin offisielle uttalelse:

"Vi er utrolig stolte av Modern Warfare III - både den fullstendige spillopplevelsen ved lanseringen og det kommende året med innhold vi har planlagt for fellesskapet. På vegne av det ekstremt talentfulle teamet i Sledgehammer Games og partnerstudioene vi har samarbeidet med om utviklingen, har det vært et kjærlighetsarbeid å lede den første back-to-back-oppfølgeren i Call of Duty noensinne. Vi gleder oss til å se publikums reaksjon på alt spillet har å by på, både i kampanje-, flerspiller- og Zombiesspill.

Helt fra starten av utviklingen har vi vært fokusert på å skape det neste banebrytende Call of Duty-spillet. Lenge før vi var ferdige med det forrige spillet hørte vi høyt og tydelig fra fansen at de ønsket å bli og spille sammen lenger i samme serie. Og det er det vi har levert - den første ekte oppfølgeren i seriens historie. Det er også grunnen til at vi for første gang har lagt til funksjoner som Carry Forward for å hedre investeringen spillerne har gjort i Modern Warfare-serien.

Vi er stolte over å være teamet som leder an i Modern Warfare III. Vi har jobbet hardt for å oppfylle denne visjonen, som vi har jobbet med i årevis. Alt som sies om det motsatte er rett og slett ikke sant - dette er vårt spill, og vi gleder oss til å spille det online med dere alle."

Legg merke til at det eneste han på en måte benekter, er at Call of Duty: Modern Warfare III opprinnelig var planlagt som DLC. Resten av uttalelsen er i bunn og grunn at han fremhever det faktum at du kan ta med deg mesteparten av tingene fra Call of Duty: Modern Warfare II inn i MWIII når det offisielt lanseres i dag, og at utviklerne har lagt hjerte, svette og tårer i å lage spillet. Jeg har aldri satt spørsmålstegn ved sistnevnte, ettersom hovedproblemet her er hva ledelsen tvinger teamene til å gjøre og hvor raskt de må gjøre det. La oss håpe at dette endrer seg nå som de eies av Microsoft.

Bryr du deg om hva som skjer bak kulissene i Call of Duty-spill? Tror du at fremtidige titler vil bli bedre når de lages under Xbox Game Studios?