Rykte: Capcom har fem Resident Evil-titler under utvikling

HQ

Vi er sikkert ikke de eneste som lurer på når Capcom vil annonsere Resident Evil 9 og en nyinnspilling av Dreamcast-klassikeren Code: Veronica. Men selv om vi fortsatt ikke vet om dette noen gang vil skje, er vi litt mer håpefulle etter at den pålitelige Cacom-insideren Dusk Golem avslørte (via Reddit) at den japanske utvikleren og utgiveren har fem Resident Evil-spill under utvikling.

Vi vet selvfølgelig ikke hva disse spillene er, men Golem nevner spesifikt at ett av dem er Resident Evil 9. Med tanke på at Resident Evil Village ble utgitt for tre år siden, bør det være på tide med en kunngjøring snart, og det ryktes allerede å være den mest kostbare tittelen i serien så langt.

Et av de fire andre prosjektene kan være en nyinnspilling av Code: Veronica, og vi ser også for oss at Capcom har planlagt noe i forbindelse med lanseringen av Switch-etterfølgeren, som etter sigende skal lanseres i år.