Rykte: Et Castlevania er fortsatt under utvikling Selv om Konami ikke viste det i går, ser det fortsatt ut til at prosjektet kan være i live.

HQ Nylig gikk det rykter om at Konami er i ferd med å gjenopplive Castlevania -serien. Men etter at Konami hadde et stort arrangement i går kveld (hvor de fokuserte på Metal Gear og Silent Hill) uten å vise det frem begynte mange å bli pessimistiske. En av dem kontaktet den vanligvis svært kunnskapsrike VGC-redaktøren Andy Robinson på X og spurte om dette nye Castlevnia fortsatt er på trappene. Han svarte kort og konsist: "Still coming AFAIK". Definitivt ikke en bekreftelse på noen måte, men likevel håpefullt ettersom det er så bra som en uoffisiell kilde kan få.