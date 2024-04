Rykte: Chris Evans er klar til å gjenoppta rollen som Captain America

HQ

Superheltfans over hele verden jubler. Det rapporteres nå av ComicBookMovie at Chris Evans har signert en ny kontrakt med Marvel og Disney, og er klar til igjen å ta på seg Captain America's støvler og redde verden.

Steve Rogers' saga endte som kjent i Avengers: Endgame etter at han valgte kjærligheten og tilbrakte den gjenværende tiden med Peggy i stedet for å vende tilbake til moderne tid. I stedet ble det Sam Wilson som fikk ansvaret for å føre skjoldet videre.

Noe vi så i The Falcon and the Winter Soldier her om året, men også i den kommende Captain America: Brave New World, som kommer neste år. Men det er ingen hemmelighet at fansen savner Chris Evans.

For til tross for at det har gått mange rykter om Evans og hans mulige gjenoppstandelse som kapteinen vi alle elsker, har ingenting konkret materialisert seg. Men man skal aldri si aldri, for nå er sladderen tilbake.

Ifølge innsidekilden MyTimeToShineHello, som i beste fall har en ujevn historikk, skal Evans endelig ha sagt ja til å gjenoppta rollen i den kommende Avengers: Secret Wars. Men det ryktes også at han skal gjøre en cameo i MCU denne sommeren, som The Human Torch i Deadpool & Wolverine.

Hva tror du, vil Evans dukke opp som Captain America igjen, eller er han helt ferdig med rollen?