Rykte: Crash Bandicoot 4 og Madden NFL 25 vil bli lagt til Game Pass i februar

HQ

I kveld klokken 18:00 GMT / 19:00 CET er det tid for Xbox Developer Direct 2025, der Microsoft vil vise frem Doom: The Dark Ages, South of Midnight og Clair Obscur: Expedition 33 - samt et hemmelig spill. Flere rykter med en solid avsender har imidlertid antydet at det kan komme ytterligere overraskelser.

Nå har noen av disse potensielt lekket via Insider Gaming, som rapporterer om tre spill som kommer til Game Pass neste måned. Disse er Crash Bandicoot 4: It's About Time og Madden NFL 25, samt Heroes of the Storm for PC Game Pass. Sistnevnte er gratis å spille, men disse har vært inkludert i Game Pass før og inkluderer vanligvis ekstra innhold og valuta.

Vi får se om dette stemmer i løpet av kvelden, og vi kommer selvfølgelig til å rapportere om alt som skjer på Xbox Developer Direct 2025.