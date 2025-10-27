Rykte: Crash Bandicoot animert serie i arbeid hos Netflix

HQ

Ifølge nylige rykter er det noen sterke indikasjoner på at Crash - vårt favorittpungdyr - kan være på vei til Netflix. Solide rapporter peker på et pågående samarbeid mellom streaminggiganten og WildBrain, gutta som også ga oss Sonic Prime. Som nok en gang har fått i oppgave å bringe en annen videospillkarakter til liv - med Crash Bandicoot.

Netflix har ennå ikke bekreftet prosjektet, men med tanke på deres dokumenterte meritter kan WildBrain meget vel være det perfekte hjemmet for Crash. Hans verden og mange venner passer tross alt perfekt til formatet, og med Sonic Prime har studioet vist sin evne til å håndtere ikoniske videospillkarakterer med både respekt og stil. For alle oss som vokste opp med det gale pungdyret i en eller annen form, kan dette meget vel være noe å se frem til.

Hva tror du, kunne en animert Crash-serie vært gøy?