Rykte: Creative Assembly utvikler Total War: Star Wars

Det er mange flere enn oss i redaksjonen som likte Total War: Warhammer, noe som også gjorde at Creative Assembly ikke lenger bare jobbet med historiske spill. Det åpner for mange muligheter, som Star Wars.

Og tilsynelatende er Total War: Star Wars akkurat det de jobber med for øyeblikket, sammen med to andre installasjoner i serien. Dette er hva DualShockers skriver, og til og med den pålitelige Insider Gamer er enig i at det ser ut til å være sant

Dette er satt til å bli utgitt som det andre av de tre nåværende prosjektene, noe som betyr at det sannsynligvis er et år eller to unna, men det er nesten vanskelig å tenke på et mer passende samarbeid enn Total War og Star Wars, så vi er glade for å vente så lenge sluttresultatet er bra.