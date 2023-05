Rykte: Crime Boss: Rockay City lanseres på PlayStation og Xbox 22. juni

HQ

Vi var ikke så imponert over Crime Boss: Rockay City i vår anmeldelse av PC-versjonen i mars, men utvikleren Ingame Studios har fortsatt å forbedre spillet siden den gang.

I juni er det på tide for PlayStation- og Xbox-spillere å bli med på ranene med den stjernespekkede rollebesetningen (inkludert Michael Madsen, Kim Basinger, Chuck Norris og Danny Trejo), men så langt visste vi ikke hvilken dato. Nå hevder insideren billbil-kun å ha svaret, og skriver på Twitter at Crime Boss: Rockay City lanseres på både PlayStation og Xbox 22. juni.

Selv om dette bare er et rykte og ingen bekreftelse har billbil-kun ved flere anledninger bevist at han vet hva han snakker om, så vi vil si at det i det minste er en god sjanse for at dette er sant.