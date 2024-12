Rykte: Daisy Ridley blir jedimester i kommende Star Wars-film

HQ

Spennende nyheter har dukket opp for Star Wars-fans, da Daisy Ridley, skuespilleren bak Rey Skywalker, angivelig skal ha rollen som jedimester i en kommende Star Wars-film. Ifølge The Hollywood Reporter var Ridleys tilbakekomst til galaksen langt, langt borte forventet, men nylige påstander fra insideren Jeff Sneider avslører enda flere detaljer, noe som tyder på at hun vil få en mer betydningsfull rolle som mentor for en ny generasjon Jedi'er. Dette trekket kan få store konsekvenser for Jedi-ordenens fremtid, spesielt i en film regissert av Shawn Levy, kjent for sitt arbeid med Deadpool og Wolverine.

Det er fortsatt få detaljer om handlingen, men det antas at filmen vil fokusere på gjenopprettelsen av Jedi-ordenen, et sentralt tema i fremtidige Star Wars-filmer. Ridleys involvering ville gitt mening, ettersom Rey Skywalker sist ble sett i en lederrolle i de forrige filmene. Fansen lurer imidlertid på hvem Reys lærling kan være, og hvordan Jedi-tradisjonene kan utvikle seg under hennes veiledning. Spørsmål om Reys alder og tilstanden til Jedi-koden i denne "New Jedi Order" forblir åpne.

Selv om Ridleys rolle som jedimester ennå ikke er bekreftet, åpner det for spennende muligheter. Med Finns uutforskede forbindelse til Kraften - som ble antydet i The Rise of Skywalker - kan han kanskje bli hennes lærling? Foreløpig må fansen vente og se, men én ting er sikkert: Reys reise er langt fra over.

Hva tror du Reys rolle blir i dette nye kapittelet i Star Wars-sagaen?