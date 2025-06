Rykte: Dakota Johnson gjør seg klar til å bli med i Star Wars

HQ

Etter den enorme suksessen med Andor: Season 2 ser det ut til at Disney har fått ny appetitt på Star Wars og har i det siste snakket om flere kommende prosjekter. Nå rapporterer den ofte svært kunnskapsrike filminsideren Daniel Richtman (via GeekTyrant) at en kjent skuespillerinne ser ut til å ha blitt knyttet til et av dem.

Nærmere bestemt er det Dakota Johnson (Fifty Shades of Grey), som nylig jobbet med et annet Disney-eid prosjekt, nemlig Marvels uber-farse Madame Web. Det er så mange serier og filmer på gang akkurat nå at det er vanskelig å si hvilken det dreier seg om, men vi vet at Daisy Ridley kommer tilbake som Rey Skywalker i nye filmer, og siden disse sannsynligvis blir større og mer storslagne, kan det være mer sannsynlig at vi får se Johnson i dem.