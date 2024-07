Rykte: Dave the Diver slippes på Game Pass denne måneden

Dave the Diver og Tales of Kenzera: Zau lanseres gratis på PlayStation Plus

den 2 april 2024 klokken 15:36 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Et av de beste spillene i 2023 og et av de mest etterlengtede i 2024 kommer til PlayStation denne måneden, og PS Plus Extra- og Premium-abonnenter slipper å betale for dem.