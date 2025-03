Rykte: Dawn of War IV i arbeid hos Relic Entertainment

HQ

Selv om det tredje Dawn of War-spillet kanskje ikke har imponert RTS- eller Warhammer-fans så mye som noen av dem hadde håpet, er nostalgien og arven rundt de to første spillene i serien nok til å holde spillere fascinert. Det er et vedvarende håp om at denne serien en dag kan og vil vende tilbake til fordums storhet.

Som oppdaget av TheGamer, peker et nytt LinkedIn-innlegg på at utvikleren Relic Entertainment er åpen for å prøve igjen. Innlegget, som kommer fra en Dominik Dolenec fra Emona, et selskap som administrerer Relic Entertainment i sin portefølje. Dolenec besøkte Warhammer World i Nottingham, og fikk en omvisning av Owen Rees, GWs sjef for lisensiering.

Dolenec hadde også på seg en Relic Entertainment-t-skjorte, noe som kan vise at han var der som representant for utvikleren. Alt dette er kanskje bare antagelser og spekulasjoner, men bevisene begynner å legge seg opp, og Dawn of War-fans vil gripe tak i ethvert snev av håp de måtte ha.

Med tanke på at Relic Entertainment nylig ble uavhengig fra Sega, kan vi forestille oss at de håper å gjøre et stort sprut, og hvilken bedre måte å vise at de er tilbake og bedre enn noensinne enn med en franchise de ikke har rørt siden 2017? Inntil vi hører noe offisielt, kan vi selvfølgelig bare kalle dette et rykte, men det er fortsatt spennende.