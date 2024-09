Rykte: Days Gone skal remastres

HQ

Days Gone solgte kanskje ikke så raskt eller bredt som Sony hadde håpet, og anmeldelsene ved lanseringen var blandede fra både kritikere og forbrukere. Samtidig er det ingen tvil om at spillet har sine fans, og det er til og med de som hevder at Days Gone er et av de mest undervurderte eksklusive PlayStation-spillene.

Fans har uttrykt håp om en oppfølger på nettet ved flere forskjellige anledninger, men nå ser det ut til at i det minste en remaster av spillet er på vei. Dette ifølge vedvarende rykter som har begynt å spre seg på nettet.

Jordan Middler fra VGC skriver at:

Days Gone vil få en remaster, det ser ut til at det vil ende opp med å bli remasteren Grubb nevnte forleden dag.

Kort sagt, dette kan være den neste "mindre spennende" remasteren som tidligere ble nevnt av Jeff Grubb og som forventes å bli presentert under neste Sony-arrangement.

Håper du at ryktet stemmer?