Rykte: Deadpool besøker Call of Duty

En av de vanligste kildene til lekkasjer nå for tiden er såkalte dataminere som roter gjennom spillkode på jakt etter nyheter om hva som er planlagt for den aktuelle tittelen. På denne måten avsløres blant annet mange kommende samarbeid, og nå ser det ut til at dette har skjedd igjen.

Datagruvearbeideren Krafft har funnet videobevis som tydelig viser at det finnes Deadpool-animasjoner i Call of Duty. Alle som har sett Ryan Reynolds' filmer vil umiddelbart kjenne seg igjen, sjekk selv på denne linken.

Med tanke på at Deadpool & Wolverine har premiere senere denne måneden og hvor populære cameos er, ville det nesten vært mer overraskende om Deadpool ikke hadde dukket opp i et live service-spill, ikke sant?