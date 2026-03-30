Rykte: Den første Nintendo Switch 2 med tema kommer i 2026, sammen med nyinnspillingen av The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Nintendo har et stort problem med lekkasjer. Som vi rapporterte sist fredag, hevdet flere kilder, inkludert noen nær Gamewreactor, å være klar over Nintendos førsteparts utgivelsesplan for i år, samt planer for noen høyprofilerte titler for 2027. Dette inkluderer å utelukke en 3D Mario i år, men ønsker velkommen tilbake Star Fox-serien, samt en nyinnspilling av The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

I forbindelse med denne siste kunngjøringen hevdet innsideren Shpeshal_Nick, som generelt er pålitelig i slike saker, på Twitter at Nintendo forbereder en Nintendo Switch 2 Limited Edition inspirert av dette spillet.

Denne temakonsollen vil være den første i sitt slag i denne generasjonen av Nintendo-maskinvare, og kan bli fulgt av en ny Limited Edition basert på Pokémon Wind and Waves i 2027, hvis Nintendo fortsetter trenden de har fulgt med hovedspillene i serien.

Hva tror du om dette? Vil du vente på en hypotetisk Nintendo Switch 2 med Zelda-tema før du skaffer deg Nintendos fortsatt ferske konsoll?