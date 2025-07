Rykte: Den kommende Halo-remaken vil ikke inkludere flerspiller

HQ

Det har gått mange rykter om at Halo Studios for tiden jobber med en nyinnspilling av Halo: Combat Evolved, noe som har blitt antydet av utviklerne selv med bildene som ble vist da de avslørte navneendringen fra 343 Industries og overgangen til spillmotoren Unreal Engine 5.

Insider Rebs Gaming har så langt vist seg å være troverdig når det gjelder Halo -lekkasjer, og nå har han delt litt ny informasjon om denne Halo -remaken. Via sin YouTube-kanal forklarer han at flerspiller kanskje ikke er en del av spillet, og sier at han rett og slett ikke har hørt noe om det.

Om det betyr at det ikke blir noe co-op i kampanjen er usikkert, men det ser ut til at det ikke blir noen flerspillerkamper på de klassiske scenene vi lærte hver krik og krok på i 2001. Synd, men det finnes andre måter å spille disse på, og vi kan trygt anta at Halo Studios også jobber med mer flerspillerfokuserte Halo -titler.