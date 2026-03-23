Rykte: Remaken av Resident Evil - Code: Veronica er veldig annerledes

Med tanke på at det ikke engang har blitt offisielt annonsert ennå, har det vært overraskende mye snakk om Resident Evil: Code Veronica Remake i det siste, med den velkjente Capcom-insideren Dusk Golem som ansvarlig for det meste av det. Nå er han i gang igjen, og avslører at Capcoms fremste eksperter på nyinnspilling står bak prosjektet:

"Resident Evil Code Veronica Remake blir regissert av Kazunori Kadoi & Yasuhiro Anpo, den samme duoen som regisserte Resident Evil: 2 Remake & Resident Evil: 4 Remake."

Men han stopper ikke der; han skriver også at dette er den nyinnspillingen med flest endringer i serien sammenlignet med originalen. Det betyr imidlertid ikke at noe er kuttet, men bare at det har blitt tilpasset på forskjellige måter :

"Det jeg har hørt er at Resident Evil Code Veronica generelt bare er litt utvidet, ingenting er kuttet, noen ting er kraftig remixet (jeg har hørt at det er den remaken med flest ting som er endret eller skjer annerledes enn du kanskje husker, men alle fiender, lokasjoner, store hendelser, er der... og mye er til og med utvidet). Chris faller også inn i dette, Capcom innser at dette er første gang Chris dukker opp i RE-motorens Remakes som sitt yngre jeg, noen mennesker vil se det, så Chris er ikke en liten del av spillet og utvidet, det er bare det at Claire også er det."

For øyeblikket dreier alt Resident Evil-relatert for Capcom seg om det nylig utgitte Resident Evil Requiem, som DLC er på vei til. Før det vil vi sannsynligvis ikke se noe nytt om den neste nyinnspillingen, men kanskje det er på tide for dem å avsløre mer i høst, hvorfor ikke på Gamescom, Tokyo Game Show eller The Game Awards?