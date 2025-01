Rykte: Den mystiske C-knappen på Nintendo Switch 2 sine Joy-Cons er en online-funksjon

HQ

Det føles som om det er mer vi vet om Switch 2 enn vi ikke vet etter en jevn strøm av lekkasjer de siste to årene eller så. Ryktene hevder at vi får se konsollen for første gang i morgen, og i forkant av det har enda mer informasjon kommet ut på nettet.

Denne gangen handler det om C-knappen som tidligere ble avslørt å være på konsollens nye Joy-Cons. Folk har spekulert i hvilken funksjon den har, men nå har datautvinnere på Reddit tilsynelatende løst spørsmålet og oppdaget at C står for "Campus". Tilsynelatende er knappen for å kommunisere med andre på nettet, og skape en slags gruppe som kan deles med opptil tolv andre Switch Online-spillere.

I gruppene vil du kunne chatte, sende bilder til hverandre og til og med hjelpe folk som sitter fast ved å midlertidig ta over spillet deres.

Selv om dette ikke er bekreftet, høres det ut som akkurat den typen løsninger og funksjoner Nintendo kan bruke - og forhåpentligvis trenger vi ikke vente lenge på å finne ut om det er sant.