Rykte: Den neste Nintendo Direct skal etter sigende finne sted 10. september

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Vi har nettopp kommet hjem fra årets Gamescom, og allerede har vi et nytt arrangement å se frem til, selv om datoen ikke er helt fastsatt ennå. Hvis spådommene stemmer, får vi en Nintendo Direct allerede neste uke, den 10. september.

Vi bør ta denne datoen med en klype salt, men det er flere faktorer som tyder på at dette er det neste store arrangementet på selskapets kunngjøringskalender. Den første åpenbare grunnen er at Nintendo tradisjonelt sett alltid har avholdt en Nintendo Direct før Tokyo Game Show, som i år finner sted fra 17. til 21. september. Det begrenser tidsvinduet til denne uken eller neste, og det er her det andre hintet kommer inn.

I en kunngjøring for noen dager siden på Just Dance-kontoen om tidlig offentliggjøring av informasjon om Just Dance: Decades of Hits ble det opplyst at ytterligere detaljer ville bli avslørt 10. september. Igjen, basert på tidligere år, har Just Dance kun kommet med kunngjøringer på det nå nedlagte Ubisoft Forward eller under Nintendo Direct. Med det i bakhodet ser 10. september ut til å være det eneste mulige alternativet.

Nintendo-innsiderkilder støtter også denne teorien, så vi vil sannsynligvis vite mer om en uke om hva Nintendo har i vente for oss mot slutten av dette året og tidlig i 2027. La oss håpe at det er da de avslører spillopplevelsen og utgivelsesdatoen for nyutgivelsen av The Legend of Zelda: Ocarina of Time...