Rykte: Den neste Nintendo-konsollen er utsatt til 2025

Det føles som om rykter om den neste Nintendo-konsollen har dukket opp hver uke i noen måneder nå, så ryktene om at Super Nintendo Switch/Nintendo Switch 2 skal lanseres i høst virket ganske troverdige. Dessverre ser det ikke ut til å være tilfelle lenger.

Eurogamer og VGC, som begge har vist seg å være ganske treffsikre hva rapportere om Nintendo angår, har hørt fra flere kilder at oppfølgeren til Nintendo Switch har blitt utsatt fra slutten av 2024 til første kvartal 2025.

En av grunnene til dette skal være at Nintendo trenger mer tid til å finpusse noen av sine egne spill før lanseringen av en ny konsoll, men det betyr også at Nintendo Switch 2 vil følge i originalens fotspor ved å komme i februar eller mars. Never change a winning team og alt det der...