Rykte: Den neste Xboxen blir Windows-basert

Tidlig i fjor begynte Microsoft å snakke om sin neste Xbox, og Xbox-sjef Sarah Bond så ut til å love noe stort da hun sa at selskapet er fokusert på "å levere det største tekniske spranget du noensinne har sett i en maskinvaregenerasjon".

Det er åpenbart en forpliktelseserklæring som Xbox-spillere ikke har glemt, men hva kan vi egentlig forvente? Nå har den ofte pålitelige lekkasjen og innsideren eXtas1s veid inn og fortalt oss hva han vet fra sine kilder, og det er ganske oppsiktsvekkende ting. Han sier at den neste Xboxen vil være Windows-basert og ser ut til å ha integrert støtte for både Epic Games Store og Steam (i tillegg til Microsoft Store), slik at du vil kunne handle fra den butikken du foretrekker og som har de beste prisene.

Xboxen vil fortsatt oppføre seg og se ut som en konsoll i menyene, ettersom Microsoft jobber med en ekvivalent til Steams Big Picture, som skal kunne brukes til både PC- og Xbox-spill. Videre vil det tilbys bakoverkompatibilitet for dine gamle spill, selv om det ikke vil bli lagt til mer støtte utover de spillene som fungerer i dag.

Game Pass vil fortsatt være et viktig aspekt, og flere nivåer er planlagt, blant annet et ettertraktet sky-nivå som lar deg spille alt via skyen, men også et nivå med reklame (som dermed antas å være billigere).

Hva en slik enhet vil koste, er det ingen som gjetter. Som vi vet har prisen på maskinvare gått betydelig opp, men hvis det er en mer tradisjonell PC som gjemmer seg i et konsollskall, åpner det for muligheten for at Microsoft kan gi ut både mer og mindre kraftige versjoner, med førstnevnte som kan gå helt ut.

Hva synes du om denne strategien, forutsatt at den er riktig?