Rykte: Det kommer omtrent 15 DLC-figurer til Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

Hvis du har lest vår anmeldelse (hvis ikke, sjekk den ut) av Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, vet du at vi syntes det var et fantastisk spill, og ikke bare den beste Lego-tittelen noensinne - men det nærmeste vi har kommet en etterfølger til Batman: Arkham -serien.

TT Games og Warner vet tydeligvis at de sitter på en gullgruve og har allerede hintet om DLC. Takket være datagruvearbeiderne hos X0XLEAK ser det nå ut til at vi vet mer om hva som kommer (selv om vi ikke vet når det kommer). De har funnet bevis på over et dusin karakterer som ser ut til å være på vei til spillet, spesielt :

Task Force X-skurker



A.R.G.U.S.



Bronsetiger



Kaptein Bumerang



Cops



Deadshot



Deathstroke



Javelin



Katana



Killer Croc



King Shark



Lester (The Electrocutioner?)



Mongal



Polka Dot Man



Rick Flag



I tillegg til disse er Joker og Harley's Goons også oppført, en duo vi tidligere har rapportert om, så vi vet med sikkerhet at de er på vei. Apropos disse to, de vil også få massevis av forskjellige kostymer i henhold til samme datagruvearbeider, sjekk ut X-innlegget nedenfor for å se om favorittene dine er inkludert.