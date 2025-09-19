Rykte: Det neste God of War-spillet vil ha egyptiske omgivelser

HQ

Det er snart tre år siden lanseringen av God of War: Ragnarök i år, og selv om vi har hørt rykter om at det snart kommer et God of War metroidvania, skal det neste hovedspillet i serien også være på trappene, der Kratos forlater de kalde, norrøne omgivelsene til fordel for et varmere klima.

Det er hvis man skal tro Insider Gamings Tom Henderson. I den siste episoden av podcasten Insider Gaming (via TheGamer) hevder Henderson at vi i den neste store God of War-utgivelsen vil se Kratos komme tilbake med et egyptisk sverd i hånden.

Dette tyder sterkt på at Kratos vil møte Anubis, Thoth, Ra og lignende i sitt neste God of War-spill. Egypt har vært en fan-favoritt blant fansen en stund nå, og selv om Kratos' historie kanskje fikk en lykkelig slutt i Ragnarök, er det fortsatt mange panteoner som trenger å bli slått ned. Som alltid med rykter som dette, må du ta dem med en klype salt, men vi håper at vi ganske snart kan få en offisiell oppdatering om hvor Kratos' reise går videre.