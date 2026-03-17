Rykte: Det neste Pokémon Legends-spillet henter inspirasjon fra Pikmin
Du vil visstnok kunne kontrollere opptil 30 Pokémon om gangen.
Det ser ut til at utvikleren Game Freak har blitt glad i å introdusere banebrytende konsepter gjennom deres dedikerte Legends-serie, for så å implementere dem i hovedspillene senere. I alle fall ser det ut til at den neste Legends-tittelen nok en gang vil flytte grensene for hva et Pokémon-spill kan være.
Informasjon og medfølgende skjermbilder har blitt lekket via X av innsideren Light. Som alltid bør dette tas med et saltkorn, selv om vi vet at nøyaktig informasjon og grafiske ressurser angående kommende Pokémon-spill har lekket tidligere.
Ifølge innsideren er spillet satt i Galar-regionen og er planlagt for en utgivelse rundt 2028. Interessant nok trekker det angivelig tung inspirasjon fra Pikmin-serien :
"Det neste Pokémon Legends-spillet :
Pokémon Legends: Galar / Project Ringo (2028 eller senere) - et Pikmin-lignende spill der du kommanderer grupper på opptil 30 Pokémon.
- Handlingen utspiller seg i det gamle Galar, 1000 år før Poké Balls eksisterte.
- Dann ville allianser med Pokémon for å kjempe mot enorme Dynamax-fiender.
- Tema: "AI × Physics" - med fokus på Pokémon-atferd, gruppedynamikk og miljøinteraksjon.
- Mål: Lag den første Gigamax Poké Ball ved hjelp av eldgammel teknologi.
Igjen, ta alt dette med en klype salt, men høres dette spennende ut for deg?