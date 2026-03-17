Rykte: Det neste Pokémon Legends-spillet henter inspirasjon fra Pikmin

HQ

Det ser ut til at utvikleren Game Freak har blitt glad i å introdusere banebrytende konsepter gjennom deres dedikerte Legends-serie, for så å implementere dem i hovedspillene senere. I alle fall ser det ut til at den neste Legends-tittelen nok en gang vil flytte grensene for hva et Pokémon-spill kan være.

Informasjon og medfølgende skjermbilder har blitt lekket via X av innsideren Light. Som alltid bør dette tas med et saltkorn, selv om vi vet at nøyaktig informasjon og grafiske ressurser angående kommende Pokémon-spill har lekket tidligere.

Ifølge innsideren er spillet satt i Galar-regionen og er planlagt for en utgivelse rundt 2028. Interessant nok trekker det angivelig tung inspirasjon fra Pikmin-serien :

"Det neste Pokémon Legends-spillet :

Pokémon Legends: Galar / Project Ringo (2028 eller senere) - et Pikmin-lignende spill der du kommanderer grupper på opptil 30 Pokémon.



Handlingen utspiller seg i det gamle Galar, 1000 år før Poké Balls eksisterte.



Dann ville allianser med Pokémon for å kjempe mot enorme Dynamax-fiender.



Tema: "AI × Physics" - med fokus på Pokémon-atferd, gruppedynamikk og miljøinteraksjon.



Mål: Lag den første Gigamax Poké Ball ved hjelp av eldgammel teknologi.



Igjen, ta alt dette med en klype salt, men høres dette spennende ut for deg?