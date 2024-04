Rykte: Det neste Resident Evil-spillet blir ikke den niende hovedutgaven

HQ

Det har nå gått nesten nøyaktig tre år siden utgivelsen av Resident Evil Village, og vi har fortsatt ikke hørt noe om en mulig oppfølger, annet enn en haug med rykter.

En av dem som historisk sett har hatt best kjennskap til serien er innsideren Dusk Golem, og han skriver nå at det ser ut til at Resident Evil 9 har blitt forsinket - noe som er ganske vanlig for Resident Evil -serien. Dessverre vet han ikke hva som har skjedd, men det ser ut til at vi må vente lenge på spillet, som tidligere ble ryktet å komme i 2025.

Ifølge Dusk Golem kan dette nå resultere i at Capcom i stedet kunngjør og lanserer et annet Resident Evil -spill før den niende hoveddelen blir avslørt. En rimelig gjetning er at det blir en nyinnspilling av enten Dreamcast-klassikeren Resident Evil Code: Veronica eller Resident Evil 5.

Alt dette er foreløpig bare løse rykter, men i tilfellet Dusk Golem er det en innsider som har hatt mer rett enn feil tidligere.