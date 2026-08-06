Rykte: « Diablo IV lanseres til Switch 2 neste måned, ifølge en bekreftet innsider

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Det ble nylig avslørt at Minecraft kommer til Switch 2, men det er ikke den eneste store tittelen fra Microsofts utviklere som snart vil være tilgjengelig på Nintendos nyeste konsoll. Nå sier kanskje bransjens mest pålitelige innsider og lekkasjekilde, billbil-kun fra Dealabs, at « Diablo IV kommer til Switch 2 veldig snart.

Spillet skal angivelig slippes enten 15. eller 18. september. Han hevder å ikke vite hvilken dato det blir, men er sikker på at det blir en av disse to. Prisen er satt til 62,99 £ / 69,99 € – men for de som håper på en fysisk utgave, har vi noen skuffende nyheter. Det vil riktignok selges i butikkene, men det vil ikke engang være et spillkort, bare en nedlastingskode.

Uansett er dette gode nyheter. Blizzards RPG er helt suverent, med tanke på all kjærligheten « Diablo IV har fått siden lanseringen, og hvis du ikke har spilt det ennå, er det på tide å gjøre det nå. Hvorfor ikke spille det sammen med noen venner?