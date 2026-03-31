Rykte: Disney er interessert i å kjøpe Epic Games

Overraskende få store oppkjøp ser ut til å bli virkelig vellykkede i spillbransjen. Altfor ofte hører vi om oppsigelser eller, i verste fall, nedleggelser, som da Sony nylig skrotet Bluepoint mindre enn fire og et halvt år etter oppkjøpet av den høyt ansette utvikleren.

Men det betyr ikke at gigantene er ferdige med store oppkjøp, og Puck News rapporterer nå om en potensielt skjellsettende avtale. Det er på Puck News medstifter Matthew Bellonis podcast The Town at journalisten Alex Heath sier:

"Jeg vet med sikkerhet at det finnes toppledere i Disney som ønsker å kjøpe Epic, og de venter bare på det øyeblikket. Det er andre som synes det er en dårlig idé. Jeg tror at hvis Epic noen gang skulle selge og bestemme seg for å gi opp å være et uavhengig selskap, ville Disney være det mest naturlige hjemmet for det. Av mange grunner. For parkintegrasjonen, kan du forestille deg en Fortnite park for å integrere Disney IP i alle de åpne verdenstingene som de allerede har kunngjort og Disneys nye spillplattform. Jeg kan se det, men samtidig må du forstå at Epic er et grunnleggerkontrollert selskap, noe som betyr at Tim Sweeney har full aksjekontroll med stemmerett og kan ta ensidige beslutninger. Det er virkelig opp til ham. Som vi så, var det han som gikk til kamp mot app-butikkene, mot Apple og Google, for å åpne dem opp. Det er nesten ulogisk i seg selv når du driver et selskap som Epic å gjøre noe sånt og til og med erkjenne oppsigelsen som "det kostet oss". Den typen tenkning kommer til å holde Disney litt på avstand."

Heat bemerker senere at Fortnite har mistet noe av sin glans i det siste, men det er åpenbart fortsatt massivt og ville passe godt for Disney, som også ville få kontroll over Epics Unreal Engine, en spillmotor som kan brukes til både spill og filmer. I tillegg kan Disney-spill på Epic Games Store være et stort trekkplaster for folk.

Hva tror du, ville Disney være en god eier av Epic?