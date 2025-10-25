Rykte: Disney vil gi ut originalversjonen av Star Wars: A New Hope i 4K

HQ

Sannheten er at ingen var særlig fornøyd da George Lucas lanserte sine oppdaterte versjoner av den originale trilogien. Plutselig hadde Jabba the Hut et helt annet design, Han Solo hadde lært seg å sitte og hoppe for å unngå blasterskudd, og Mos Eisley så ut som et America's Got Talent-show.

De nye spesialeffektene han la til, kolliderte også dårlig med de originale filmene. Fansen tryglet og ba om at han skulle restaurere filmene til deres opprinnelige tilstand, men Lucas nektet og sa arrogant følgende i et intervju om emnet :

"Så det som ender opp med å bli viktig for meg, er hvordan DVD-versjonen kommer til å se ut, for det er den alle kommer til å huske. De andre versjonene vil forsvinne. Selv de 35 millioner Star Wars-kassettene som finnes der ute, vil ikke vare i mer enn 30 eller 40 år.

Om hundre år fra nå vil den eneste versjonen av filmen som noen vil huske, være DVD-versjonen [av spesialutgaven]."

Men det ser ut til at Lucas ikke får siste ordet her. Kotaku rapporterer at flere lekkasjer av video og bilder har funnet veien til internett fra en kraftig oppfrisket versjon av den originale Star Wars: A New Hope fra 1977. I tillegg går det mange rykter om at nettopp en slik versjon er på vei. Og det blir enda bedre :

"Den lekkede informasjonen hevder at disse restaureringene blir gjort ordentlig, ved hjelp av originale filmnegativer og med et forsøk på å bevare korn og fargegradering. Dette ser ikke ut til å være en rask 4K AI-oppskalering som vi har sett de siste årene."

Bortsett fra en slurvete utgivelse i 2006 har disse versjonene vært utilgjengelige siden midten av 1990-tallet, og vi skulle tro at mange Star Wars-fans ville være takknemlige overfor Disney hvis de gjeninnførte filmene - om enn bare A New Hope - slik de burde være (ifølge fansen, altså...). Lucas mener som kjent at musikalnumre i Jabbas palass og en skrikende Darth Vader i Jedi-ridderen vender tilbake er det som virkelig løfter filmene).

Selv om dette er ubekreftede opplysninger, vet vi at Star Wars kommer på kino igjen i forbindelse med filmens 50-årsjubileum i 1977, og det ser ut til at vi får se den originale versjonen.

Hva tenker du om dette og om at Lucas' endringer muligens blir reversert?