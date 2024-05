Rykte: Disney vil ha Dua Lipa til å spille Meg i Hercules

De siste årene har Disney laget live-action-filmer av flere gamle Disney-klassikere. Blant disse er Aladdin, The Little Mermaid og Beauty and the Beast. Lilo & Stich, Moana og Hercules kommer snart, og nå har de begynt å lete etter skuespillere til sistnevnte, i hvert fall hvis vi skal tro den ofte troverdige kilden DisInsider som hevder at Disney er interessert i Dua Lipa i rollen som Hercules' kjærlighetsinteresse Meg.

"Jeg sier ikke at noen bør gå ut med dette som 100% fakta, men et navn jeg hører Disney liker akkurat nå er Dua Lipa."

Så langt er ingenting offisielt låst, og ingen premieredato er satt. Det vil med andre ord ta lang tid før vi får se noe til filmen.