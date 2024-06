Rykte: Dragon Age: Dreadwolf endrer navn på Xbox Games Showcase

HQ

Det er omtrent seks år siden EA og BioWare kunngjorde at de jobbet med neste Dragon Age. Vi hørte egentlig ikke noe mer om det før 2022, og det var da navnet Dragon Age: Dreadwolf ble bekreftet. Så langt har vi ikke sett noe nevneverdig fra spillet, og det har ikke blitt avslørt mye informasjon bortsett fra en liten trailer. Imidlertid har det vært lekkasjer om den mulige utgivelsen i år. Legg til det faktum at EA tidligere har røpet at de vil komme med en presentasjon i sommer, og det gir mening å knytte det ene aspektet til det andre.

Journalisten Jeff Grubb hevdet i en episode av Kinda Funny Gamescast at det neste Dragon Age ville bli avslørt 10. juni på Xbox-arrangementet, og han understreket det til og med igjen på X. Han hevder også at tittelen ikke vil være Dragon Age: Dreadwolf, men at den vil ha en navneendring.

"Jeg spøkte med at Dragon Age: Dreadwolf ikke kommer til å være der. Dragon Age: Dreadwolf vil sannsynligvis ikke være der, men Dragon Age vil være der", sa Grubb for å vise at han var mistenksom overfor navneendringen. Også Bloomberg-journalist Jason Schreier forsikret at ryktene hans var sanne, men at navnet ikke ville bli endret til et nytt, men at det vil bli kalt Dragon Age 4. ¨