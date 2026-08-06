Rykte: EA kan komme til å selge BioWare og flere spillserier

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Som vi nylig rapporterte, er det saudiske oppkjøpet av EA nå gjennomført, og selskapet er dermed helt privateid, med ganske betydelig gjeld. Dette er penger som må betales tilbake og ideelt sett generere et betydelig overskudd, og nå rapporterer Mike Straw fra den pålitelige Insider Gaming at et salg av mindre lønnsomme eiendeler kan være i vente.

Blant annet spekulerer han i at BioWare kan stå for tur, sammen med spillseriene Dragon Age og Mass Effect. Han mener også at vi kan forvente massive nedbemanninger i nær fremtid, noe som også Bloomberg-journalisten Jason Schreier har vært inne på.

Det virker usannsynlig at BioWare skulle kunne kjøpe seg ut på samme vilkår som noen av Microsofts studioer gjorde, siden BioWare knapt har ressursene til det. Men dessverre er det umulig å si hvem i dagens spillbransje som ville være interessert i et RPG-studio som ikke har produsert noen store suksesser på lenge.

Er det noen store utgivere du tror kunne hjelpe BioWare med å gjenvinne sin tidligere storhet?