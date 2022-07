Rykte: EA samarbeider med Marvel på et Black Panther-spill

Square Enix har gitt oss Marvel's Avengers og Marvel's Guardians of the Galaxy, Nintendo ga oss Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order og Sony har både Marvel's Spider-Man 2 og Marvel's Wolverine i horisonten, så mange har lurt på hvilke andre store selskaper Disney har inngått avtaler med. Nå har det blitt avslørt at Electronic Arts er ett av dem.

I dagens Game Mess Mornings avslører nesten alltid veldig pålitelige Jeff Grubb at Seattle-studioet EA dannet i fjor lager et Black Panther-spill. Det historiefokuserte spillet skal visstnok starte med at verden prøver å finne en ny Black Panther siden den forrige er død, og vi er selvsagt arvtageren. Siden utviklingen fortsatt er i en såpass tidlig fase kan ting endre seg, men planen er nå å lage et stort open world-spill i samme stil som Spider-Man, noe som er godt nytt med tanke på at mange nok fryktet multiplayer og mikrotransaksjoner så snart EA ble nevnt. Samtidig består store deler av studioet, deriblant lederen, av folk som ga oss Middle-earth: Shadow of Mordor, noe som forhåpentligvis betyr et godt kampsystem. Vi får se når spillet forhåpentligvis bekreftes om et år eller to.