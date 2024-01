Rykte: Elden Henson og Deborah Ann Woll er med i Daredevil: Born Again

HQ

Mens vi vet at Charlie Cox kommer tilbake som Matt Murdock/Daredevil og Vincent D'Onofrio som Kingpin i den kommende Disney+-serien Daredevil: Born Again, er det ennå ikke bekreftet at andre karakterer vender tilbake. Det går rykter om at Jon Bernthal vil gjenta rollen som Frank Castle/The Punisher, og nå går det et nytt rykte om at Elden Henson og Deborah Ann Woll vil bli gjenforent med rollebesetningen som henholdsvis Foggy Nelson og Karen Page.

Informasjonen kommer fra innsideren Jeff Sneider, som sier at paret vil være tilbake og spille advokater/juridiske hjelpere, og dette siste ryktet ser ut til å avkrefte det andre om at de to karakterene ble drept utenfor skjermen.

Det er verdt å merke seg at dette fortsatt er et rykte, og som tilfellet er med mange andre rykter om Marvel Cinematic Universe, bør vi vente på en offisiell bekreftelse fra Disney/Marvel Studios før vi gleder oss for mye, men når det er sagt, er de to karakterene ganske sentrale i Cox sin Daredevil og virker som sikre kort på at de kommer tilbake i den kommende serien.