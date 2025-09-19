Rykte: Elsket Resident Evil-karakter vil dukke opp i Requiem

HQ

Capcom gjør sjelden feil og har alltid samfunnet med på laget når de viser frem nye ting. Resident Evil Requiem har ikke vært noe unntak, og det vi har sett så langt ser utrolig lovende ut.

Men nå sier en av internettets mest fremtredende Capcom-innsidere, Dusk Golem (via Resetera), at det er i ferd med å bli enda bedre. Han hevder å ha pålitelig informasjon om at fanfavoritten Leon S. Kennedy vil vises i spillet, og at dette vil være en mer "robust" versjon av karakteren enn vi har sett før - med en kunngjøring som kommer neste uke.

Dette fikk Leon til å bli en trend på sosiale medier, og å dømme etter kommentarene, er det noe folk virkelig har håpet på. Denne kommende uken markerer både Tokyo Game Show og et Xbox-arrangement, og flere kilder hevder at Sony også vil ha en stor State of Play, så det vil være mange muligheter til å vise frem Mr. S. Kennedy ... forutsatt at Dusk Golem har rett - og det har han ofte, men ikke alltid.