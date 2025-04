Rykte: En av Blizzards franchiser får Netflix-behandling

HQ

Få ting er hetere akkurat nå enn å adaptere spill til film eller serier. Etter suksesser som The Last of Us og Fallout i særdeleshet, ser det ut til å være en febrilsk speiding etter den neste spillfranchisen som Hollywood kan tolke.

Skal vi tro den ofte troverdige Windows Central-redaktøren Jez Corden, er det noe nytt på gang. Oppmerksomme Reddit-brukere har lagt merke til at han sier dette i den siste episoden av Xbox Two Podcast:

"Kan jeg slippe noe? Jeg har hørt, jeg skal ikke si hvilket spill det er, men det er en Blizzard-franchise som skal få en slags Netflix-behandling."

Hva det er, kan vi bare spekulere i, men noe med Diablo, Overwatch, Starcraft eller Warcraft må anses som de mest sannsynlige mistenkte. Er det noen serier du håper Netflix er spesielt interessert i?