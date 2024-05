Rykte: En fjerde Austin Powers-film er på trappene

HQ

Verdens mest sexy og sprøeste spion kan være i ferd med å gjøre et stort comeback. Ifølge ryktene er en fjerde Austin Powers-film på trappene, og det hevdes også at Warner Bros. og New Line i all hemmelighet har jobbet med prosjektet i et år.

Mike Myers, derimot, holder tett, og verken benekter eller bekrefter noen ny film med superspionen i hovedrollen. På spørsmål sa skuespilleren følgende til Entertainment Tonight:

"Jeg kan verken bekrefte eller avkrefte eksistensen eller ikke-eksistensen av et slikt prosjekt."

Er du klar for mer galskap med Austin Powers?