Rykte: En fjerde Bill & Ted-film er på vei

Det er en god sjanse for at vi ikke har sett det siste til de to glade junkiene Bill og Ted, for ifølge nye opplysninger hevdes det at manuset til en fjerde film er under utvikling. Dette ble avslørt av Alex Winter under et intervju på Sarah O'Connell Show der han sa :

"De føler det på samme måte, det må være riktig. Vi elsker [Bill & Ted-filmene] fordi de er merkelige og ikke typiske mainstream-filmer. De har aldri vært filmer for å tjene penger; ingen har blitt rike på Bill og Ted-serien. Vi lager dem virkelig av oppriktig kjærlighet og interesse".

Winter sier imidlertid at filmen bare blir noe av så lenge han, Keanu Reeves og de to manusforfatterne Ed Solomon og Chris Matheson er fornøyde med historien. Kort sagt, ingen halvmesyrer.

"Manusforfatterne har en veldig god idé til en fjerde film som er ganske åpenbar. Jeg vil ikke røpe den - jeg kan ikke røpe den, for da ville jeg bli henrettet - men det er en veldig god idé, en åpenbar idé. Den vil bli skrevet, og så får vi se om vi faktisk kan få den laget."

Håper du på en fjerde Bill & Ted-film?