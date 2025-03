Rykte: En Gears of War-samling vil bli utgitt for PlayStation 5 i høst

HQ

Vi vet at Gears of War: E-Day er på vei etter at det ble annonsert under Xbox Games Showcase i juni i fjor, men når det kommer er fortsatt uklart. Noen hevder 2025 mens andre sier neste år.

Det er imidlertid ikke det eneste Gears of War-spillet det snakkes om, ettersom utallige innsidere og journalister sier at det også er en samling i arbeid, som inneholder oppdaterte versjoner av den originale trilogien. Nå har innsideren extas1s nok en gang veid inn i saken i en ny video, og doblet sine tidligere uttalelser, og sier at kildene hans hevder at Gears of War: E-Day mest sannsynlig vil lanseres neste år, men at Gears of War: Collection vil bli vist frem på sommerens Xbox Games Showcase - og deretter lande til høsten.

En annen oppsiktsvekkende detalj er at det tilsynelatende kommer til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Dette er selvfølgelig i tråd med Microsofts nye multiformatstrategi, men vil likevel være første gang serien kan nytes på Sonys konsoller.