Rykte: En God of War-spin-off skal utgis senere i 2025

Det er for øyeblikket ikke annonsert noe nytt God of War-prosjekt, annet enn en TV-serie. Men det har gått mange rykter om en remaster-samling av den originale trilogien samt et nytt spill der Kratos har flyttet til de egyptiske gudene. Ifølge den svært kunnskapsrike og vanligvis nøyaktige Jeff Grubb, er det potensielt et annet spill i horisonten, som han nå avslører via Bluesky, skriver :

"Det er fortsatt en gresk God of War-ting som kommer ut i år, men det er ikke en remaster-samling. Det er et nytt sidehistorisk prosjekt."

Om dette spillet har Kratos i hovedrollen, og om det minner mer om de eldre eller nyere spillene, vet vi ikke, men la oss krysse fingrene for at Grubb har rett - for vi vil absolutt ikke være lei oss for å se mer God of War.