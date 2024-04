Rykte: En Kingdom Hearts-animasjonsfilm kan komme på kino

HQ

Å si at Disney og Square Enix ikke har klart å kapitalisere på potensialet i Kingdom Hearts -serien er litt av en underdrivelse. Franchisen er ikonisk for mange og har et så stort utvalg av muligheter å utforske at det lenge har blitt grublet over hvorfor vi aldri virkelig har sett paret utforske teater- eller TV-elementer på toppen av spilllanseringene.

Mens det har vært rykter om at en animert serie basert på Kingdom Hearts var i produksjon for Disney + hevder de siste ryktene at denne har blitt oppgradert til det store lerretet. The DisInsider uttaler at prosjektet ble unnfanget som en Disney + -serie, men målet er at det skal lande på kino for å kapitalisere på den nåværende trenden med videospilltilpasningssuksess på billettkontoret. Det bør bemerkes at dette prosjektet ikke har fått grønt lys ennå, noe som betyr at det kanskje aldri vil skje, ettersom Disney ser ut til å foretrekke å lage faktiske spill i stedet for å tilpasse dem til TV eller film.

Det virker i alle fall som om Disney tester vannet for ideen, som å dømme etter den komplekse historien til Kingdom Hearts -spillene uten tvil ville være en risiko å utvikle seg til en stor tilpasning.