Rykte: En ny Crash Bandicoot-tittel er under utvikling

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En ny lekkasjekilde vi har sett mye til i det siste, og som har en sterk historikk med nøyaktige lekkasjer, er No Arms and No Legs. Blant annet lekket denne personen Rayman Legends Retold i slutten av mai, Spyro: A Realm Beyond i løpet av forrige helg, og har også truffet blink med andre ting. Som et resultat av en rekke nøyaktige spådommer, blir oppmerksomheten nå rettet mot det faktum at han på søndag også skrev at et nytt Crash Bandicoot er under utvikling.

Det høres ikke ut som om det vil bli annonsert på en stund, men det faktum at det er under utvikling er selvfølgelig gode nyheter i seg selv. Den samme lekkasjen skriver også at Nintendo Direct-sendingen i går ikke var Nintendos største i år; tilsynelatende kommer den i stedet i september.



