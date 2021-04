Rykte: En Sonic Colours-remaster er under utvikling

Du ser på Annonser

To kilder hevder at Sega nå er i gang med en remaster av 2010s Sonic Colours, som skal slippes til dagens konsoller.

Den første kilden er tyske IKSample som visstnok jobber på spillets lokalisering og lyd. Twitter-brukeren OnTheDownLoTho la nemlig merke til at Sonic Colours Remastered er listet som et prosjekt de har jobbet på i 2020. Kilde nummer to er den franske nettbutikken Sogamely som har "Sonic Colors Ultimate - Limited Edition" listet for $34,99, både til Switch som du kan se i linken og, ifølge Nintendo Life (produktsidene er blitt fjernet nå i så fall), også PS4 og Xbox One.

Det er uklart om Sogamely la ut spillet på sin nettbutikk før eller etter informasjonen fra IKSample ble oppdaget. Gjorde de det før, er det altså to helt uavhengige kilder som hevder at spillet er på vei, om ikke har vi i hvert fall én kilde.

Inntil videre er dette bare et rykte, da ingenting har blitt bekreftet offisielt. Men mange PlayStation- og Xbox-fans gikk glipp av Colours som var eksklusivt til Nintendo DS og Wii, og det regnes også som ett av de bedre tredimensjonale Sonic-spillene - i tillegg fyller det blå pinnsvinet 30 år i år, så det hadde jo vært passende.