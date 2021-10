Rykte: Epic vurderer å lage Fortnite-film

HQ

Med tanke på at Fortnite er ett av verdens mest populære og kjente spill er det ikke rart at Epic Games lager en rekke gjenstander basert på det, men de har overraskende nok holdt seg unna noe mange har forventet. I alle fall frem til nylig.

Kilder The Information har snakket med hevder nemlig at den relativt åpenbare grunnen til at Epic har hyret inn en drøss med folk fra Lucasfilm, Disney og andre selskaper i hovedsak kjent for filmer og serier den siste tiden er et sterkt ønske å lage en film satt i Fortnite-universet. Faktisk skal de visstnok ha diskutert muligheten en god del allerede, noe som blant annet skyldes et mål om å forsterke franchisen på nye måter nå som iOS-markedet tydeligvis aldri blir en realitet.

Det er uansett viktig å bemerke at kildene sier at dette bare er snakk foreløpig, så det er ikke sikkert Fortnite: The Movie blir en realitet engang. Personlig ville jeg likevel ikke sagt nei til noe slikt siden kortfilmene vi får servert før hver nye sesong av spillet ofte er ganske underholdende og godt produsert.

