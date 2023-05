Rykte: Et nytt Borderlands? Noe er i gjære hos Gearbox Software

HQ

I går kveld på PlayStation Showcase hadde vi en god dose kunngjøringer om kommende titler som kommer til PC og konsoller de neste årene, for eksempel Metal Gear Solid Delta, Dragon's Dogma 2, Marvel's Spider-Man 2 og Marathon. Men mens verdens oppmerksomhet var fokusert på videospill, benyttet noen selskaper anledningen til å legge igjen noen klare meldinger, for eksempel Xbox som minner om at mange titler også vil være tilgjengelige på konsollene deres, eller Gearbox, på en mye mer kryptisk (og humoristisk) måte.

Den offisielle Twitter-kontoen Borderlands la ut en melding med en animert gif av Liliths karakter som sa følgende:

"Håper du er klar for dette, morder."

Logisk nok har dette utløst en storm av forventning om en mulig Gearbox-kunngjøring av en ny Borderlands, spesielt etter den ganske svake utgivelsen av Tales of the Borderlands. Det er for tidlig å la seg rive med, men hvem vil ikke se en Borderlands 4?