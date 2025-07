Rykte: Et nytt Ghost Recon skal testes senere i år

HQ

Vi kommer til å ta følgende informasjon med en klype salt, for det er ikke første gang de siste årene at vi har vært spente på et nytt Ghost Recon-spill. Ubisoft har ikke klart å gi kontinuitet til skytespillserien og bestemte seg i stedet for å gi sitt lagbaserte flerspillerspill Rainbow Six mer av et løft. Nå ser det ut til at de er klare til å snakke om et nytt Ghost Recon, med kodenavnet Ovr internt, og det kan faktisk bli utgitt så tidlig som i 2026.

Alt dette kommer fra den faste innsideren Tom Henderson fra Insider Gaming, som hevder at den neste store delen i serien (etter det kansellerte Ghost Recon Frontline og et annet uannonsert prosjekt i 2023) vil være klar til å gå inn i testing med en Alpha-utgivelse i høst i år. Den fullstendige utgivelsen, hvis disse tidlige testene går bra, vil finne sted rundt 12 måneder senere, på slutten av neste år.

Det vil si hvis, som jeg nevnte, alle testene er tilstrekkelig tilfredsstillende. Ubisoft er på et punkt der de ikke kan gjøre for mange grunnleggende feil, og listen er lagt veldig høyt.

Hva forventer du av et nytt Ghost Recon?