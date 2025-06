Rykte: Et nytt God of War i mindre skala vil bli avslørt i kveld

HQ

Det har lenge gått mange rykter om at Sony skulle avholde sitt eget arrangement i perioden som så ofte kalles ikke-E3, og i går ble dette bekreftet. Fra og med i kveld kl. 23:00 CET er det tid for en stor Sony-stream på over 40 minutter med videospillnyheter.

Da det ble bekreftet, bemerket mange at det også er mange rykter om et nytt God of War, og det er tross alt tre år siden Ragnarök ble utgitt. Så hvis det var sant om Sony-arrangementet, kan det like gjerne være sant om God of War, ikke sant? Da en X-bruker spurte Insider Gaming-redaktør Tom Henderson om saken, svarte sistnevnte :

"Hører mye rykter om 2.5D / metroidvania-spillet eller hva det vil være, ja. Ser ut til å være mye mindre i skala enn det jeg først trodde."

Kratos vil angivelig vende tilbake til Hellas i dette eventyret, og vi vet ennå ikke hvordan det vil passe inn i historien med de nyeste spillene. Vi kommer imidlertid til å dekke Sonys event live, så husk å følge med her på Gamereactor for å se om disse ryktene viser seg å stemme.