Rykte: Et nytt Halo vil bli kunngjort 2025

Tidlig i 2024 ble 343 Industries rammet av store oppsigelser, men i høst var de tilbake på sporet med nytt fokus og også nytt navn. De heter nå Halo Studios og har en stort sett ny ledelse, som heretter skal lage Halo-spill med Unreal Engine 5.

I forbindelse med dette ble det også avslørt at de har flere nye prosjekter under utvikling, hvorav ett ryktes å være en remake av Halo: Combat Evolved. Nå skriver Rebs Gaming i en rapport at Halo Studios "playtesting future Halo games on a weekly basis", og at dette betyr at de har kommet langt i utviklingen. Som et resultat forventer han "minst én kunngjøring av et nytt Halo-spill i år".

Rebs Gaming påpeker også at spilltesting var noe som ble kuttet under utviklingen av Halo Infinite, noe som lover godt for kvaliteten på spillet. I tillegg er hele teamet, inkludert nye medlemmer, involvert i prosessen.

Med tanke på at det har gått nesten fire år siden utgivelsen av Halo Infinite, er det definitivt på tide å kunngjøre noe nytt. Hva tror du, vil vi få noen livstegn fra Master Chief og ringverdenene innen Summer Game Fest / ikke-E3 i juni?