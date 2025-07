Rykte: Et nytt Metro kan bli avslørt på Gamescom

HQ

Det ser ut til at vi kanskje ikke venter for lenge på å se vårt første glimt av 4A Games 'nye Metro-tittel. Vi har visst at studioet har jobbet med et annet Metro-spill i noen tid, men vi har ennå ikke sett noe offisielt fra det.

Det kan endre seg på Gamescom. I følge Insider Gaming (som er det samme utsalgsstedet som sa at Metro 4 var i en fullt spillbar tilstand i slutten av 2023), har bevis blitt samlet inn av fans som peker på at 4A Games øker sin tilstedeværelse. En ny leder for sosiale medier har blitt ansatt, og flyttet fra Polen til Malta.

For fansen ser det ut til at årsaken bak dette er at det kommer en stor avsløring. Selvfølgelig, hvis det er tilfelle, er det egentlig ikke et bedre sted for den avsløringen enn Gamescom. Men hvis vi skal gni litt salt inn her, vil vi ta opp poenget med at alt dette er spekulasjoner om når 4A Games kan forberede en avsløring.

Ja, Gamescom er en stor scene, men som vi har sett siden E3s død, avslører noen utviklere og studioer spill når de er klare på sine egne sosiale mediesider. Selv om vi vet at Metro 4 er under arbeid, vet vi også veldig lite annet om hvordan det utvikler seg. Jeg prøver ikke å være en Debbie Downer her, en overraskelse på Gamescom ville vært herlig, men la oss holde forventningene våre i sjakk.