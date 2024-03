Rykte: Eternals 2, Captain Marvel 3 og Ant-Man 4 har blitt skrinlagt

HQ

Som mange av dere vet har Disney strammet inn tøylene betraktelig etter den siste rekken av fiaskoer, og til tross for mas fra MCU-sjef Kevin Feige hevdes det at konsernsjef Bob Iger har trukket i bremsen for flere Marvel-prosjekter. For hvis ryktene stemmer er planene om Eternals 2, Captain Marvel 3 og Ant-Man 4 skrinlagt, eller i det minste skjøvet betydelig ut i tid.

Strategien fremover er nemlig å satse på sikre kort. Filmer som man vet har størst sannsynlighet for å slå an hos publikum og garantere inntekter, noe verken Eternals, Ant-Man and the Wasp: Quantumania eller The Marvels lyktes med. Faktisk førte all den negative omtalen til at en av skuespillerne i Eternals ble tvunget til å gå i terapi.

Hva tror du Disney og Marvel må gjøre for å gjenerobre publikum med superheltfilmene sine?

